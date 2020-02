Top 14 (J16) : La Rochelle s'en sort contre Toulon et monte sur le podium

La Rochelle met Toulon sous pression







La Rochelle a du répondant.Face à une équipe sur courant alternatif ces derniers temps, les locaux ont profité de l'indiscipline varoise pour prendre rapidement les devants. Au pied, Jules Plisson a ainsi pu enquiller (3eme, 9eme, 17eme et 32eme) avant la pause, alors que Raphaël Lakafia, le 3eme ligne du RCT, avait pour sa part laissé son équipe en infériorité numérique pour des fautes répétées proche de son en-but.Mais, alors que les visiteurs reprenait du poil de la bête, une décision de M.Cayre a bouleversé la donne.Sur une charge de Facundo Isa jugée dans les règles dans un premier temps, la pression du public de Marcel-Deflandre a eu gain de cause et l'arbitre de la rencontre a alors demandé à revoir les images. Sur celles-ci, le coude du 3eme ligne argentin a été finalement jugé illicite et laissait alors son équipe en infériorité numérique pendant quelques minutes (55eme). Dans la foulée, Arthur Retière en profitait pour inscrire en coin le seul essai de la rencontre (62eme), son 8eme cette saison. Derrière, Belleau a rajouté trois points (66eme) et Toulon ont dû rendre les armes lors de ce périlleux déplacement.