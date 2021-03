Top 14 (J15/match en retard) : Net vainqueur d'Agen, Bayonne peut toujours croire au maintien

Bayonne se relance totalement dans la course au maintien. A l’occasion du dernier match en retard du Top 14, comptant pour la 15eme journée, l’Aviron a profité de la réception de la lanterne rouge Agen pour abandonner l’avant-dernière place du classement. Les dix premières minutes ont été un duel de buteurs avec Raphaël Lagarde qui a répondu à l’ouverture du score signée Gaëtan Germain. Mais ce sont bien les Basques qui ont eu l’initiative du jeu, ce qui a fini par payer peu avant le quart d’heure de jeu. A l’issue d’une longue séquence de possession de balle, Peyo Muscarditz a créé une faille dans le rideau défensif du SUA avant de décaler son arrière Gaëtan Germain qui n’a ensuite eu qu’à faire parler sa pointe de vitesse pour aplatir entre les poteaux le premier essai de la rencontre. Six minutes plus tard, Agen a cru revenir à hauteur grâce à Loris Zarantonello mais, après arbitrage vidéo, le talonneur du club du Lot-et-Garonne voit son essai refusé car le ballon a été aplati en deux temps. Ce n’était toutefois que partie remise car, à la 23eme minute, Raphaël Lagarde a redonné espoir à son équipe. En sortie de mêlée, le ballon est vite sorti sur une 89 par Samuel Nollet. Dans la foulée, Paul Abadie a trouvé son demi d’ouverture lancé qui a forcé le verrou pour permettre au SUA d’égaliser.

Agen a tout donné

Une égalité au tableau d’affichage qui n’a finalement tenu que cinq minutes, Gaëtan Germain bonifiant un en-avant de Louis Gauban sur une tentative manquée d’interception. C’est alors que le SUA a perdu son demi d’ouverture, remplacé par Hugo Verdu peu après la demi-heure de jeu. Bayonne, pour se rassurer avant la mi-temps, a une nouvelle fois mis la pression sur la défense agenaise, qui a fini par céder. Sur une touche à cinq mètres, les joueurs de l’Aviron forment un ballon porté qui s’est montré irrésistible, permettant à Torsten Van Jaarsveld d’aplatir le deuxième essai de sa formation, qui a retrouvé son vestiaire avec dix points d’avance. Au retour des vestiaires, un long round d’observation et du coaching ont amoindri le rythme avant qu’Hugo Verdu ne réduise l’écart sur pénalité onze minutes après la reprise. Mais les 20 dernières minutes ont été très difficiles pour des Agenais qui ont subi les vagues les unes après les autres. A l’heure de jeu, sur un nouveau ballon porté, Yan Lestrade est propulsé dans l’en-but mais la validation de l’essai a été retardée par une vérification par l’intermédiaire de la vidéo d’une possible faute de Paul Abadie, sans que cela n’empêche Bayonne de creuser l’écart et de donner le ton de cette fin de rencontre à sens unique.

Premier bonus offensif pour Bayonne

En effet, trois minutes après le troisième essai bayonnais, le quatrième est intervenu. Après une relance signée Gaëtan Germain, les joueurs de l’Aviron n’ont pas cessé d’envoyer du jeu, ce qui a permis de déstabiliser la défense agenaise. Au final, sur une ouverture au pied de Maxime Lafage, Aymeric Luc est allé aplatir en coin l’essai permettant aux Basques de croire à leur premier point de bonus offensif depuis le début de la saison. Un avantage conforté avec un troisième essai en l’espace de sept minutes. Si le ballon porté consécutif à une touche a bien fonctionné, il n’a pas permis d’aller jusque dans l’en-but. Maxime Delonca a alors pris ses responsabilités et le talonneur bayonnais a forcé le passage pour aplatir. Guillaume Rouet, à sept minutes de la fin de la rencontre, est allé aplatir le sixième et dernier essai de son équipe à la suite d’une passe après-contact d’Afa Amosa. Ne voulant pas quitter la pelouse de Jean-Dauger là-dessus, les Agenais ont envoyé du jeu comme un baroud d’honneur, ce qui a permis à Tapu Falatea d’aplatir un dernier essai pour le SUA sur une pénalité jouée rapidement. Bayonne prend pour la première fois les cinq points d’une victoire bonifiée (48-20) et remonte au 12eme rang avec quatre points d’avance sur Pau, désormais avant-dernier du classement. Agen, pour sa part, continue son chemin de croix.



TOP 14 / 15EME JOURNEE

Vendredi 29 janvier 2021

Montpellier – Racing 92 : 24-26



Samedi 30 janvier 2021

Clermont – Bordeaux-Bègles : 36-37

Lyon – Pau : 17-18

Brive – Toulon : 25-23



Dimanche 31 janvier 2021

Stade Français Paris – Castres : 29-9



Samedi 27 février 2021

Le Rochelle – Toulouse : 11-14



Samedi 13 mars 2021

Bayonne – Agen : 48-20