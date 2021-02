Top 14 (J15/match en retard) : Faisant tomber la citadelle rochelaise, Toulouse passe en tête

Le Stade Marcel-Deflandre n’est plus une citadelle imprenable. Invaincu depuis deux ans et 20 matchs à domicile, le Stade Rochelais a vu la meilleure équipe à l’extérieur du Top 14, Toulouse, s’imposer. Mais l’enjeu, la première place du classement, a certainement inhibé les deux équipes, qui ont eu beaucoup de mal à se livrer. Pourtant, dès la 5eme minute, Levani Botia a fait passer un frisson dans les rangs toulousains. Le centre international fidjien a profité d’une percée de Geoffrey Doumayrou pour aller aplatir en coin le premier essai du match... que l’arbitre a finalement invalidé. En effet, sur cette action, Rémi Bourdeau s’est mis à la faute dans un regroupement, ayant attrapé un Toulousain au niveau du cou dans un déblayage illicite. Dans la foulée, Zack Holmes a manqué la cible pour Toulouse. Mais Levani Botia a eu de la suite dans les idées. A la 22eme minute, alors que les Rochelais ont étiré la défense toulousaine, Jules Plisson a décidé de jouer un petit coup de pied par-dessus. Ensuite, tout a été qu’une histoire de rebond.

Botia opportuniste pour La Rochelle

Tout d’abord, un mauvais rebond du ballon a piégé Facundo Bosch mais également Yoann Huget et Rynhardt Elstadt... mais pas Levani Botia. Cheslin Kolbe, titularisé à l’ouverture sur ce match, a tenté un retour in extremis mais, après le plaquage, le centre fidjien a eu assez de rebond pour aplatir dans un deuxième temps. Jules Plisson n’a pas eu autant de réussite sur la transformation tout comme sur une pénalité six minutes plus tard. L’ancien buteur du Stade Français Paris a su se reprendre à six minutes de la pause, offrant huit points d’avance au Stade Rochelais au terme d’une première mi-temps plus rythmée par les défenses que les attaques. Si, au retour sur leur pelouse, les joueurs de Ronan O’Gara ont repris l’initiative, une faute au sol de Reda Wardi a offert à Zack Holmes les premiers points du Stade Toulousain dans cette rencontre... et pas les derniers. Après un troisième échec au pied de Jules Plisson, le buteur des Rouge-et-Noir n’a pas hésité alors qu’il était plein axe et a ramené son équipe à deux points après un quart d’heure en deuxième période.

Huget héros de Toulouse

A l’heure de jeu, alors que les deux équipes ont décidé de lancer du sang neuf dans cette rencontre, Ihaia West a parfaitement pris la suite de Jules Plisson et redonné cinq longueurs d’avance au Stade Rochelais... ce que Zack Holmes a effacé deux minutes plus tard à la suite d’une faute de Ramiro Herrera. C’est dans les dix dernières minutes que la rencontre a finalement tourné. Tout d’abord, Will Skelton a quitté la pelouse dix minutes pour une accumulation de fautes en touche. En infériorité numérique, les Maritimes ont vu des brèches s’ouvrir et, sur une action durant laquelle Geoffrey Doumayrou a été sonné, Zack Holmes a vu une opportunité de jouer au pied. Présent à la retombée du ballon Yoann Huget a été le plus prompt pour se saisir du ballon et aplatir en coin le premier essai du Stade Toulousain dans cette affiche au sommet. Cheslin Kolbe ayant manqué la transformation, les joueurs d’Ugo Mola sont restés sous la menace d’un drop mais les Rochelais n’ont jamais été en mesure de se mettre en position et, après avoir gratté un ballon et récupéré une pénalité au-delà de la sirène, Gaëtan Germain a pu libérer les siens. Dernière équipe à s’être imposée à Marcel-Deflandre, Toulouse remet ça deux ans après (11-14) et arrache des mains rochelaises la première place du classement du Top 14 pour deux points.



TOP 14 / 15EME JOURNEE

Vendredi 29 janvier 2021

Montpellier – Racing 92 : 24-26



Samedi 30 janvier 2021

Clermont – Bordeaux-Bègles : 36-37

Lyon – Pau : 17-18

Brive – Toulon : 25-23



Dimanche 31 janvier 2021

Stade Français Paris – Castres : 29-9



Samedi 27 février 2021

Le Rochelle – Toulouse : 11-14



Samedi 13 mars 2021

14h45 : Bayonne – Agen