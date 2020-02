Top 14 (J15) : Précieuse victoire de Castres

Il s'agissait là d'un véritable match de la peur, entre les deux derniers du championnat de France de rugby. Et au final, c'est Castres qui a eu le dernier mot, pour son premier succès loin de ses bases, cette saison. Ce dimanche, à l'occasion de la 15eme journée de Top 14, les Castrais, qui se donnent là de l'air, ont signé une précieuse victoire, à Armandie, sur la pelouse d'Agen (43-24), avec, en prime, le bonus offensif. Cette victoire s'est certainement véritablement dessinée dans une première période que le CO a dominé de bout en bout, avec une vraie maîtrise, ce qui a ainsi donné une belle impression (23-6). Avant la pause, Jelonch (27eme), Nakosi (33eme) ainsi que Laveau (40eme) avaient marqué les essais nécessaires pour donner de l'air aux leurs.

Agen a terminé la rencontre en double infériorité numérique

Dans le second acte, l'ouvreur remplaçant Leo Berdeu (53eme) et Lamoulie (59eme) avaient ensuite tenté un début de révolte. Mais en fin de rencontre, un essai de pénalité (77eme) puis un doublé pour Laveau (80eme) ont ainsi enterré définitivement le peu d'espoirs qui restaient aux locaux. En prime, Agen a fini la rencontre en double infériorité numérique, avec les cartons jaunes infligés à Jegerlehmer à la 78eme minute de jeu pour faute au sol, puis à Jordaan à la 79eme minute de jeu, pour plaquage haut. Au retour des vestiaires, les Agenais, qui occupent la place de lanterne rouge au classement, avaient pourtant été les auteurs d'une belle réaction, mais pas assez suffisante pour déjouer les plans des visiteurs. Le SUA n'aura pas le temps de tergiverser et va même devoir rapidement se concentrer sur son prochain match, à Brive. Une rencontre de nouveau tout ce qu'il y a de décisif.