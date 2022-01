Top 14 (J15) : Castres grimpe sur le podium

Seulement cinq matchs se dérouleront ce week-end pour le compte de la 15eme journée de Top 14 en raison des reports de Toulon - La Rochelle et Toulouse - Montpellier. Et on ne peut pas dire que la journée ait commencé de façon très spectaculaire. A Castres, le CO a battu le Stade Français sur le score de 15-9, dans un match sans essai mais avec du suspense. Soutenu par 2000 spectateurs, jauge oblige, le club castrais a atteint la mi-temps en menant 6-3. Il avait ouvert le score sur une pénalité de Benjamin Botica à la 9eme minute. Le Stade Français, qui voyait ce samedi James Hall porter le maillot rose pour la 50eme fois de sa carrière et Antoine Burban pour la 250eme fois, a égalisé deux minutes plus tard grâce à Joris Segonds. Et c’est finalement Julien Dumora, à la 39eme, qui a donné l’avantage à Castres en réussissant son troisième drop de la saison.

Raisuqe sauve Castres

Dans ce match où il y a eu de nombreux coups de pied et où Paris a eu le vent favorable en première mi-temps et Castres en deuxième, le CO a profité de l’indiscipline adverse pour marquer trois pénalités en treize minutes et ainsi mener 15-6. Paris s’est retrouvé à 14 après le carton jaune écopé par Tolu Latu, qui a mis sa main dans le visage de Levan Chilachava, à la 55eme. Joris Segonds a tout de même réussi à ramener son équipe à -6. Et après avoir résisté aux quelques assauts castrais, c’est finalement le Stade Français qui a eu la balle de match. Les Parisiens ont obtenu plusieurs mêlées à 5m côté droit, l’une d’entre elles entraînant même le carton jaune de Rory Kockott (80eme), mais finalement Josaia Raisuqe a récupéré le ballon dans la multitude de pieds parisiens et Antoine Zeghdar a dégagé en touche, assurant la victoire à son équipe. Grâce à ce succès étriqué (sa quatrième victoire d’affilée), le CO fait une bonne opération et monte sur le podium provisoire, alors que le Stade Français reste à la 9eme place.



TOP 14 / 15EME JOURNEE

Samedi 8 janvier 2022

Castres - Stade Français : 15-9

17h00 : Biarritz - Perpignan

17h00 : Brive - Bordeaux-Bègles

17h00 : Lyon - Pau

21h05 : Racing 92 - Clermont