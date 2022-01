Top 14 (J15) : Bordeaux-Bègles et Perpignan gagnent à l'extérieur, Lyon déroule

Quatre à la suite pour Bordeaux-Bègles ! L’UBB, leader du championnat, est assuré de garder sa première place pendant au moins un mois, après sa victoire 19-22 sur le terrain de Brive, qui encaisse de son côté sa quatrième défaite de suite. Sous une pluie battante et un fort vent, les choses étaient pourtant bien mal embarquées pour les Girondins, menés 14-3 à la mi-temps et 19-9 à la 55eme minute. Setareki Bituniyata avait inscrit le seul essai de la première mi-temps à la 19eme, après une belle action collective et une passe décisive de Setariki Tuicuvu. Alors que Maxime Lucu avait ramené l’UBB à 14-9 grâce à deux pénalités, Brive a repris le large à la 55eme grâce à Tuicuvu, qui a marqué en glissant sur la pelouse détrempée, après une nouvelle jolie action collective et un coup de pied décisif d’Enzo Hervé. Les Bordelais se sont alors retrouvés dos au mur mais ils n’ont pas tremblé. A la 60eme, Cameron Woki a marqué le seul essai girondin de la partie, en glissant sous les poteaux. Lucu a transformé et l’UBB est revenue à 19-16. Finalement, l’indiscipline a coûté la victoire à Brive, qui a encaissé deux nouvelles pénalités de Lucu dans le dernier quart d’heure. Bordeaux va donc pouvoir se concentrer sur ses deux matchs de Coupes d’Europe à venir, alors que Brive, avant-dernier, peut commencer à trembler avant le match de la peur contre Biarritz lors de la prochaine journée.

Le gros coup de l'USAP

Biarritz, justement, a perdu gros ce samedi en s’inclinant à domicile contre Perpignan dans le match des promus (23-25) au terme d’une rencontre spectaculaire. A la mi-temps, les Basques menaient pourtant 13-8. Si Alivereti Duguivalu avait ouvert le score pour l’USAP à la 9eme en se faufilant sur l’aile gauche pour aller marquer après une passe de Tom Ecochard, le BO a réagi par Tomas Cubelli (29eme), qui a passé le bras de l’autre côté de la ligne au ras du ruck. Mais Biarritz a connu un trou noir en deuxième mi-temps, en encaissant deux essais en six minutes, d’abord par Duguivalu (52eme) après une magnifique passe au pied de Tristan Tedder, qui l’a trouvé côté gauche, puis par ce même Tedder (58eme), qui a intercepté une passe de Francis Saili au milieu du terrain et a filé dans l’en-but (13-22). A 14 contre 13 suite aux cartons jaunes écopés par le Biarrot Henry Speight et les Perpignanais Sadek Deghmache et Andrei Mahu, les Basques ont marqué un essai à la 68eme par Baptiste Couilloud, qui a profité de l’intervalle. Brett Herron a transformé puis inscrit une nouvelle pénalité (23-22). Mais à la 76eme, l’USAP a bénéficié d’une pénalité et Melvyn Jaminet n’a pas tremblé pour offrir une victoire capitale à son équipe. L’USAP sort en effet de la zone rouge et se retrouve onzième, alors que le BO est lanterne rouge, tout en étant l’une des quatre équipes à avoir disputé ses 15 matchs. L’inquiétude grandit chez les Rouge et Blanc.

Victoire à cinq points pour Lyon

Finalement, la seule équipe qui a vécu un après-midi plutôt tranquille ce samedi, c’est Lyon. Le LOU a dominé Pau sur le score de 35-10 avec le bonus offensif, grâce à cinq essais marqués. A la mi-temps, les hommes de Pierre Mignoni menaient 21-10, après avoir marqué trois essais. C’est d’abord Jordan Taufua qui a ouvert le score à la 8eme après une touche côté droit et une passe de Killian Geraci qui a trouvé le Néo-Zélandais, arrivé lancé. A la 22eme, Josua Tuisova a marqué dans le coin droit après une passe volleyée de Lima Popoaga, mais trois minutes plus tard, Pau a fini par trouver l’ouverture, grâce à Martin Puech, qui a évité plusieurs placages et a marqué, après une bonne passe d’Alexis Levron. Jordan Taufua s’est offert un deuxième essai à la 32eme, en tendant le bras juste derrière la ligne après un long temps de jeu lyonnais. En deuxième période, seuls les Lyonnais ont marqué des points, et plus précisément deux essais signés transformés Davit Niniashili (44eme), trouvé après une mêlée et plusieurs passes, et Colby Fainga’a (69eme), suite à une touche et un ballon porté. C’est donc une victoire à cinq points pour le LOU, qui se retrouve quatrième, alors que Pau reste dans le ventre mou, à la huitième place.



TOP 14 / 15EME JOURNEE

Samedi 8 janvier 2022

Castres - Stade Français : 15-9

Biarritz - Perpignan : 23-25

Brive - Bordeaux-Bègles : 19-22

Lyon - Pau : 35-10

21h05 : Racing 92 - Clermont