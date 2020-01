Top 14 (J14) : Invincibilité face au Stade Français Paris maintenue pour Clermont

January 25, 2020 22:45 Face à une équipe parisienne volontaire, les Clermontois ont dû attendre la deuxième période pour déployer leur jeu et s'imposer. Une victoire non bonifiée qui permet à l'ASM de reprendre place parmi les six premiers du classement.