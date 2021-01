Top 14 (J13) : Bordeaux-Bègles signe une victoire solide contre Toulon

L'UBB s'impose à Chaban face au RC Toulon !

Toulon est parvenu à inscrire deux essais dans le second acte

Bordeaux-Bègles a fait sa loi. Ce samedi après-midi, en ouverture de la 13eme journée de Top 14, l'UBB s'est assez largement imposé contre Toulon (31-18). Une différence déjà faite à l'issue des 40 premières minutes de jeu, puisque le club local menait alors 20-6 à la pause. Dès la 3eme minute de jeu, Cameron Woki s'est illustré en inscrivant un premier essai pour les siens.Le demi d'ouverture a évidemment fait valoir son coup de pied, avec deux transformations (3eme, 22eme) mais également deux pénalités (30eme, 38eme), mais il a également marqué le deuxième essai de sa formation, à la 22eme minute de jeu. En face, les Toulonnais, pris à la gorge d'entrée de jeu, s'en sont remis également à leur buteur Louis Carbonel, qui n'a toutefois eu que deux petites pénalités à se mettre sous la dent (13eme, 40eme).Dans le second acte, les débats ont semblé quelque peu s'équilibrer. Du moins, en ce qui concerne le tableau d'affichage, puisque durant ces 40 dernières minutes de jeu, le RCT a inscrit davantage de points que son hôte d'un jour, mais l'écart acquis à la pause était donc bien trop important. Durant cette seconde période, les Bordelais ont réussi à inscrire un nouvel essai, par l'intermédiaire de Romain Buros (52eme). Un essai que Matthieu Jalibert n'a, cette fois, pas réussi à transformer.De leur côté, les Varois sont enfin parvenus à aplatir le ballon dans l'en-but et ce, à deux reprises. Le premier essai est l'œuvre d'Isaia Toeava (43eme) et le second de Bryce Heem (65eme). Si le premier n'a pas été transformé, en revanche, pour le second, le ballon est bien passé entre les poteaux pour Louis Carbonel (65eme).