Top 14 (J13) : Bayonne - Pau reporté

Huit matchs en retard à disputer en 2021, au moins

C’était prévisible, c’est désormais officiel. Le match Bayonne - Pau n’aura pas lieu ce samedi à 18h00 dans le cadre de la 13eme journée de Top 14. La Ligue nationale de rugby a annoncé son report ce mardi, faisant suite à la décision de l'Agence Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine de fermer le club de l'Aviron Bayonnais pour une durée de sept jours. La semaine passée, la match de l’Aviron, contre Castres, avait déjà été reporté en raison de cas de coronavirus au sein de l’effectif basque., ce qui rendait donc impossible la tenue du match contre Pau le même jour.Au soir de la 13eme journée, Bayonne, actuellement onzième avec 21 points, comptera donc deux matchs en retard par rapport aux équipes qui sont à jour dans leur calendrier, et Pau, dixième avec 21 points également, un match en retard. Au total, sept matchs en retard de Top 14 doivent encore se disputer dans les prochaines semaines (la plupart en février, pendant le Tournoi des 6 Nations), sans compter ce Bayonne - Pau. Montpellier, antépénultième du classement, est actuellement l’équipe la plus lésée par les reports dus aux cas de coronavirus, avec pas moins de trois matchs en retard à disputer. Le calendrier du MHR en 2021 s’annonce dantesque. Et la pandémie est encore loin d’être enrayée…« Faisant suite à la décision de l'Agence Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine de fermer le club de l'Aviron Bayonnais pour une durée de 7 jours, et dans l'attente de résultats des tests médicaux complémentaires, le Bureau de la LNR a décidé le report à une date ultérieure de la rencontre Aviron Bayonnais / Section Paloise Béarn Pyrénées, initialement prévue le samedi 2 janvier à 18h. »