Top 14 (J12) : Toulouse avec le bonus

Médard marque l'essai du bonus

TOP 14 / 12EME JOURNEE



Dimanche 27 décembre 2020

Le Racing 92 ne sera resté deuxième du Top 14 que pendant deux heures… Toulouse a chipé la deuxième place aux Franciliens en s’imposant largement contre Bordeaux-Bègles (45-23), pour une quatrième victoire à domicile en quatre matchs dans ce Boxing Day 2020.C’est Yoann Huget qui a inscrit le premier, à la 7eme minute, après une action collective menée par Romain Ntamack, Antoine Dupont et Rory Arnold (10-0). Thomas Ramos et Matthieu Jalibert se sont ensuite répondus au pied (16-3), avant que Yoram Moefana ne marque le premier essai girondin, à la 19eme, suite à un cadrage-débordement de Santiago Cordero (16-10). Dans un temps fort, l’UBB a enfoncé le clou par Thierry Paiva, après un travail des avants près de la ligne (19-17). Mais juste avant la sirène, Selevasio Tolofua a redonné de l’air aux Toulousains, en marquant derrière la mêlée (26-17, mt).« On joue un match de gala, avec des placages manqués et des ballons tombés », regrettait alors Ugo Mola au début de la deuxième période. Ses hommes se sont alors concentrés et ont largement dominé cette deuxième mi-temps, inscrivant trois essais pendant que l’UBB ne scorait que grâce à deux pénalités de Jalibert.Puis Mathis Lebel a enfoncé le clou vingt minutes plus tard, côté gauche, après une dernière passe de Sofiane Guitoune (40-23). Le Stade Toulousain a ensuite poussé pendant les dix dernières minutes pour aller chercher le bonus offensif, et y est parvenu juste après la sirène, grâce à Maxime Médard, auteur du 85eme essai de sa carrière en Top 14 ! Un essai qui permet à Toulouse de prendre les cinq points et revenir à un point du leader rochelais. Bordeaux-Bègles, de son côté, est huitième, avec un match en plus à disputer par rapport aux deux premiers.– Montpellier : 22-9– Lyon : 12-8– Agen : 45-10– Bordeaux-Bègles : 45-23Pau – Stade FrançaisToulon – ClermontLe match Castres – Bayonne a été reporté en raison de cas de coronavirus au sein de l’Aviron