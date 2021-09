Top 14 (J1) : Toulouse s'impose en champion sur le terrain de La Rochelle

Skelton plombe La Rochelle



Carton rouge pour Skelton suite à ce choc avec Richie Arnold ! 🔴 #SRST pic.twitter.com/jCx5MpWuCr

— Canal Rugby Club (@CanalRugbyClub) September 5, 2021

Quel essai de Ntamack !



🗨️ "Il est là le panache !"



La percée et l'essai de Romain Ntamack à un quart d'heure de la fin ! Toulouse passe devant ! 🔥 #SRST pic.twitter.com/SFog34AQOH

— Canal Rugby Club (@CanalRugbyClub) September 5, 2021

TOP 14 / 1ERE JOURNEE

Samedi 4 septembre 2021



La Rochelle n'y arrive décidément pas contre Toulouse... Battus en finale de la Champions Cup et du Top 14 la saison passée, les Rochelais avaient l'occasion de prendre leur revanche dès l'ouverture de la saison 2021-22.Avec le soutien de leurs supporters, dans un Marcel-Deflandre de nouveau à guichets fermés après un an et demi de pandémie, les Rochelais ont tenu pendant une heure, avant de lâcher une fois réduits à 14 suite au carton rouge reçu par Will Skelton.Ce sont les Toulousains qui ont mené les premiers durant ce match, grâce à deux pénalités de Thomas Ramos. Mais La Rochelle est passé devant à la 18eme minute grâce à l'essai marqué par Jules Favre, près du poteau droit après une belle passe de Jules Plisson qui avait fixé deux défenseurs (7-6). Dans la foulée, François Cros a écopé d'un carton jaune, mais les Toulousains n'ont pas encaissé de points durant ces dix minutes d'infériorité numérique. Plisson et Ramos ont chacun ajouté une pénalité avant la sirène et La Rochelle a rejoint les vestiaires en menant 10-9. Grâce à deux nouvelles pénalités de Plisson, les Maritimes ont pris une belle avance (16-9),A 14, les Rochelais ont alors subi la pression toulousaine, et les Rouge et Noir ont commencé par réduire l'écart grâce à une pénalité de Ramos (16-12). Puis c'est un exploit personnel de Romain Ntamack qui a définitivement fait basculer le match.Une dernière pénalité de Ramos a scellé la victoire du champion de France, qui entame donc sa saison de la meilleure des façons, avec une victoire avant de recevoir Toulon la semaine prochaine pour un nouveau choc. La Rochelle, de son côté, ira défier le Racing.- Bègles-Bordeaux : 27-15- Perpignan : 36-15- Pau : 16-12Stade Français -: 21-36Toulon - Montpellier : 24-24- Clermont : 28-19La Rochelle -: 16-20