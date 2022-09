Top 14 (J1) : La Rochelle remporte le match des champions contre Montpellier

Essai de pénalité pour La Rochelle

TOP 14 / 1ERE JOURNEE

Samedi 3 septembre 2022

Dimanche 4 septembre 2022

Dès la 1ere journée, un choc était proposé aux fans du Top 14, et il a tenu toutes ses promesses ! Le champion d’Europe La Rochelle recevait le champion de France Montpellier dans son antre de Marcel-Deflandre, et ce sont les Maritimes qui l’ont emporté, sur le score de 26-22, au terme d’un match qui a longtemps été indécis. Il a pourtant fallu attendre la deuxième mi-temps pour voir un peu plus de spectacle,A la reprise, Carbonel a égalisé au pied (12-12), et après le carton jaune reçu à la 52eme par Bastien Chalureau pour un hors-jeu, La Rochelle a profité de sa supériorité numérique pour marquer le premier essai du match, par Dillyn Leyds. Suite à une mêlée, l’ailier s’est retrouvé en position de marquer côté droit, puis le jeu est reparti vers la gauche avec les avants, et il s’est démarqué pour aller dans l’en-but (19-12).Mais le champion de France n’a pas lâché et a réussi à prendre l’avantage dans ce match, grâce à une nouvelle pénalité de Carbonel (19-15, 60eme) puis un essai marqué par Clément Doumenc, qui a contré un ballon que Thomas Berjon s’apprêtait à jouer au pied non loin de l’en-but (19-22, 65eme). La Rochelle avait alors un quart d’heure pour marquer de nouveau.Les champions d’Europe décrochent donc leur première victoire de la saison, avant d’aller à Lyon la semaine prochaine, alors que Montpellier doit se contenter du bonus défensif, avant de recevoir Bordeaux-Bègles pour son premier match officiel à domicile depuis qu’il a remporté le Brennus.- Castres : 25-19Brive -: 27-31- Bayonne : 40-25- Perpignan : 16-14- Clermont : 24-18- Montpellier : 26-22Bordeaux-Bègles - Toulouse