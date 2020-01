Top 14 - Gaëtan Germain rejoint l'Aviron Bayonnais

Vous avez été nombreux à deviner que c'est bien Gaëtan Germain qui rejoint notre club à partir de la saison prochaine.

Gaëtan Germain va jouer en Top 14 la saison prochaine. Même si la promotion de Grenoble n'est pas assurée, l'arrière a pris les devants.C'est son nouveau club qui a officialisé l'information ce mardi. Le joueur de 29 ans va donc retrouver l'élite du rugby français un an après l'avoir quittée lors de la relégation du club isérois. Dans le pays basque, l'arrière va découvrir son cinquième club professionnel après Bourgoin-Jallieu, le Racing 92, Brive et donc Grenoble.Il arrivait en fin de contrat dans les Alpes. Dès la saison prochaine, l'Aviron va pouvoir profiter de son pied très fiable.C'était avec Brive grâce à 299 points. La saison 2019-2020 a été plus difficile pour le natif de la Drôme. Il n'a disputé que cinq matchs de Pro D2 en raison d'une opération du ménisque à l'automne.