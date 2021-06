Top 14 (finale) : Les compos de Toulouse - La Rochelle

Doumayrou de retour pour La Rochelle

TOP 14 / FINALE

Vendredi 25 juin 2021

Pas de grosses surprises dans les compositions d'équipes de la finale du Top 14 dévoilée ce jeudi en fin d'après-midi, à la veille du match tant attendu entre Toulouse et La Rochelle au Stade de France. Les Rouge et Noir viseront le 21eme titre de leur histoire, le sixième du XXIeme siècle. Pour cela, Ugo Mola a été contraint d'apporter deux changements dans son équipe par rapport à la demi-finale. Romain Ntamack, victime d'une commotion cérébrale lors de la demi-finale contre Bordeaux-Bègles est, comme attendu, forfait et remplacé par Thomas Ramos.L'autre changement concerne la deuxième ligne, où Richie Arnold prendra place aux côtés de son frère Rory, pendant que Jerome Kaino débutera sur le banc le dernier match de sa carrière professionnelle.Du côté de La Rochelle, un seul changement est à signaler dans le XV de départ par rapport à celui qui a débuté contre le Racing 92 vendredi dernier.Il remplace Jules Favre, qui prendra place sur le banc pour cette toute première finale de Top 14 de l'histoire du Stade Rochelais. Rappelons que 14 000 spectateurs pourront assister à cette finale, au lieu des 5000 prévus dans le plan de déconfinement.Kolbe - Mallia, Chocobares, Ahki, Lebel - (o) Ramos (m), Dupont - Tolofua, Cros, Elstadt - Ri.Arnaold, Ro.Arnold - Faumuina, Marchand, BailleMauvaka, Neti, Tekori, Flament, Kaino, Balès, Médard, AldegheriDulin - Leyds, Rhule, Doumayrou, Retière - (o) West, (m) Kerr Barlow - Alldritt, Gourdon, Liebenberg - Skelton, Sazy - Atonio, Bosch, WardiLagrange, Mouangue, Lavault, Vito, Le Bail, Plisson, Favre, Joly