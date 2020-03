Top 14 : Des efforts financiers des joueurs pour aider les clubs ?

A l’image des clubs anglais, le rugby français pourrait souffrir de la suspension des compétitions. Face à la crise sanitaire liée au Covid-19, la Ligue Nationale de rugby a suspendu jusqu’à nouvel ordre les championnats de Top 14 et de Pro D2. En l’absence de matchs, les clubs peinent au niveau financier et pourraient être amenés à baisser les salaires des joueurs afin de limiter les conséquences d’une situation inattendue et exceptionnelle. Interrogé sur le sujet, le président de Provale Robins Tchale-Watchou a confirmé que les joueurs étaient ouverts à la discussion et conscients de la situation.

Les joueurs prêts à faire des efforts

Une prise de position qui tranche avec la fermeté affichée par l’ancien deuxième-ligne de Perpignan et Montpellier. « Les joueurs se posent pas mal de questions, ils appréhendent l'impact qu'aura cette crise sur notre écosystème, a déclaré le président du syndicat des joueurs dans des propos recueillis par le quotidien L’Equipe. Leur message est : tant que notre santé n'est pas mise en jeu, pour le reste, nous comprenons qu'il faudra faire des efforts. Ils sont ouverts à la discussion. » La question des efforts que joueurs et clubs devront faire n’a pas encore été abordée, mais cela ne devrait être qu’une question de temps.