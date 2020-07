Top 14 - Clermont : Veredamu, joker médical de Yato

Azéma : « Tavite, c’est avant tout une éducation, et un parcours d’homme »



Trois jours après avoir rendu une ultime fois hommage à son emblématique président Eric de Cromières, parti le 23 juillet dernier des suites d'un cancer, Clermont est de retour aux affaires sur le plan sportif. En quête d'un nouveau troisième ligne depuis fin juin et l'opération à un genou de l'international fidjien Peceli Yato (27 ans ans),Ce dernier s'est engagé pour les quatre prochains mois en Auvergne, où il débarque donc dans la peau de joker médical de Yato. Contrairement au Fidjien, son remplaçant n'est pourtant pas un spécialiste du XV, lui.La FFR a même du accepter de libérer l'ancien soldat de la légion étrangère pour que Clermont puisse tenter le pari de ce joueur au profil inattendu et qui connaîtra avec les Jaunards sa première expérience chez les professionnels. Mais« Tavite sera de retour dans le groupe de France 7 Masculin pour préparer les grandes échéances sportives à venir, avec l’ambition d’une qualification aux Jeux Olympiques de 2021 et d’une participation à la coupe du Monde à 7 en Afrique du Sud en 2022. »En attendant, Franck Azéma se félicite de cette belle pioche. « Cet arrangement gagnant-gagnant entre tous, c’est rapidement imposé comme une évidence pour chacun d’entre nous. Ses qualités rugbystiques, dans l’optique de ce que nous cherchions, nous ont séduits. C’est un gros plaqueur, qui gagne la ligne d’avantage, porte le ballon et fait avancer. Costaud dans le un contre un, il a également le mérite de parfaitement maîtriser le français », savoure sur le site officiel du club l'entraîneur de l'ASM à propos de« Tavite, c’est avant tout une éducation, et un parcours d’homme, qui a fait le choix, à 18 ans, de quitter son pays natal pour s’engager, en France, dans la Légion Etrangère. Il allie humilité et rigueur et ses expériences de vie font de lui une personne riche de certaines valeurs qui nous parlent, et apte à s’intégrer dans un collectif. » Ce troisième ligne polyvalent posera ses valises à Clermont dans la semaine, annonce l'ASM, ravie de son coup.