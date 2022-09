Top 14 - Clermont : Kubriashvili signe jusqu'à la fin de la saison

Près de 300 matchs au compteur pour Kubriashvili

Un renfort de poids pour Clermont ! Le club auvergnat a fait signer jusqu'à la fin de la saison le pilier droit géorgien de 36 ans Davit Kubriashvili. Il vient ainsi compenser l'absence de Rabah Slimani, récemment opéré d'une désinsertion du biceps et ne qui reviendra pas avant 2023, et densifier le groupe pour le reste de la saison. « C’est une bonne nouvelle pour l’ensemble du groupe. C’est un très solide droitier de notre championnat où il a près de 15 ans d’expérience. Il en connait le rythme, l’engagement et les exigences mais aussi la quasi-totalité des piliers qu’il aura à affronter et qu’il a déjà croisés.Nous cherchions un droitier opérationnel dès à présent, expérimenté et familier de notre championnat, il est l’homme de la situation », s'est réjoui Jono Gibbes, l'entraîneur de l'ASM.Arrivé en France à 21 ans, du côté de Montpellier, Davit Kubriashvili a joué une saison au MHR, avant de passer cinq ans à Toulon, puis trois ans au Stade Français, puis de revenir deux saisons à Montpellier, et ensuite passer deux ans à Grenoble puis deux ans à Perpignan, où il n'est pas allé au-delà de son contrat, qui courait jusqu'en juin 2022. Le natif de Tbilissi compte 288 matchs professionnels à son actif (5 essais marqués), dont 202 en Top 14,Une fois les formalités administratives réglées, il sera à la disposition du staff clermontois pour les prochaines journées de championnat. Clermont est actuellement dixième du Top 14, avec une victoire et deux défaites au compteur, avant de recevoir La Rochelle ce dimanche.