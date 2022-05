Top 14 - Clermont : Hériteau a donné son accord

Une sélection en Bleu pour Hériteau

Arrivé à Toulon en 2019, Julien Hériteau va quitter la Rade à la fin de la saison. C’est en tout cas ce que révèle RMC Sport, qui affirme que le centre de 27 ans a donné son accord pour jouer les deux prochaines saisons du côté de Clermont. La natif d’Auch est en fin de contrat avec le RCT et viendra remplacer à l’ASM Tani Vili, qui va rejoindre Bordeaux-Bègles.Il a disputé 44 matchs sous le maillot varois, dont 35 comme titulaire, et a inscrit 8 essais (17 matchs dont 16 comme titulaire, et 4 essais cette saison toutes compétitions confondues). Mais son aventure toulonnaise n'est pas encore terminée, loin de là, puisqu'il y a une finale de Challenge Cup à jouer vendredi à Marseille contre Lyon, et une place en barrages de Top 14 à aller chercher lors de la dernière journée, sur le terrain du Racing 92 (Toulon est septième avec deux points de retard sur le Racing et Toulouse).C'est grâce à ses performances avec le RCT que Hériteau a décroché sa première (et unique, pour le moment) sélection avec le XV de France, lors de la Tournée en Australie l'été dernier (20 minutes de jeu lors de la défaite 30-33 contre les Wallabies le 17 juillet). C'est donc à Clermont qu'on le retrouvera la saison prochaine. Une équipe de l'ASM qui tentera de terminer dans le Top 8 du championnat pour accéder à la prochaine Champions Cup,