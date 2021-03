Top 14 - Clermont : Hanrahan sera bien la doublure de Lopez

Hanrahan : « Fier de pouvoir porter ce maillot »

En quête d'un nouvel ouvreur pour seconder l'international français et, donc, le mettre en danger, si l'on en croit les termes encore employés par le dernier communiqué en date publié par le club clermontois,Samedi soir, Franck Azéma l'avait confirmé après la victoire des Jaunards face au Stade Français au stade Jean-Bouin (34-27). « C'est un joueur qui a l'expérience du haut niveau et notamment sur la Coupe d'Europe avec son équipe du Munster. JJ Hanrahan est un gros morceau. » Clermont en a remis une couche lundi sur son site,« Je suis fier de pouvoir porter ce maillot et d’avoir l’opportunité de vivre une nouvelle expérience en France avec l’ambition d’apporter tout ce que je peux pour aider le club et l’équipe à remporter de nouveaux titres. Je suis très impatient de jouer au stade Marcel-Michelin en portant ce maillot devant des fans incroyables célèbres bien au-delà des frontières de l’Auvergne. » Le futur renfort de la Yellow Army a passé jusqu'à maintenant la quasi totalité de sa carrière au Munster (80 matchs disputés en quatre ans), si l'on excepte deux saisons passées en Premier Championship, sous les couleurs du club anglais de Northampton, entre 2015 et 2017.grâce notamment à un excellent Hanrahan. Ce jour-là, ce dernier, avec 24 points inscrits, avait nettement dominé son match dans le match avec Lopez. La saison prochaine, les deux hommes évolueront dans le même camp.