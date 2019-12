Top 14 - Clermont : Ezeala absent huit mois !

➡️ Les premiers examens pratiqués sur le genou de @samezeala avaient permis de déceler dès le début de semaine une lésion du ligament croisé postérieur avec une suspicion d’atteinte du ligament croisé antérieur.

Le communiqué de Clermont

Le communiqué de Clermont

C'est un véritable coup dur pour l'ASM Clermont Auvergne. Ce vendredi, le club pensionnaire de Top 14 a publié un communiqué au sujet de l'état de santé de son protégé Samuel Ezeala. Et les nouvelles ne sont donc pas bonnes. En effet, en raison d'une lésion du ligament croisé postérieur avec une suspicion d'atteinte du ligament croisé antérieur. Avec une indisponibilité estimée à huit mois, la saison du Clermontois est d'ores et déjà terminée. Les premiers examens pratiqués sur le genou de Samuel Ezeala avaient permis de déceler dès le début de semaine une lésion du ligament croisé postérieur avec une suspicion d'atteinte du ligament croisé antérieur. Comme annoncé alors, des nouveaux examens devaient être réalisés ce jour. Le diagnostic est tombé, et il n'est malheureusement pas bon. Samuel, souffre finalement d'une atteinte mixte au croisé postérieur et antérieur qui va nécessiter une réparation chirurgicale. L'indisponibilité estimée pour ce type de pathologie est d'environ 8 mois. Un coup dur pour ce jeune joueur, auteur d'un début de saison très prometteur et pour l'ASM Clermont Auvergne qui perd là, un de ses atouts majeurs en attaque.