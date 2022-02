Top 14 - Clermont : Bézy absent huit semaines, fin de saison pour Michet

Clermont pourra-t-il remonter au classement ?

Clermont se serait sans doute bien passé de cela… Battue samedi à La Rochelle (31-27) pour la quatrième fois de suite en Top 14, l’ASM doit déplorer deux blessés graves en charnière. Sébastien Bézy (30 ans), titulaire à la mêlée samedi, s’est en effet fracturé le premier métacarpe du pouce et sera absent pendant huit semaines. Il sera opéré dans les prochains jours à la clinique de la Châtaigneraie de Beaumont pour une « pose de matériels afin de fixer le foyer de fracture »Un gros coup dur pour l’ASM, qui sera privé d’un joueur qui a déjà joué 13 matchs cette saison, dont 11 comme titulaire (10 points marqués).Pour Gabin Michet, c’est encore plus grave. L’ouvreur de 20 ans avait remplacé Bézy à la 46eme minute du match à La Rochelle samedi puis était sorti six minutes plus tard en raison d’une blessure au genou. Et le diagnostic est lourd : rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche et fin de saison. Lui aussi sera opéré en milieu de semaine, et la période de convalescence est estimée à six mois.Mais on ne le reverra pas sur les terrains avant la saison prochaine. C'est donc sans ces deux membres de la charnière que Clermont va tenter de remonter au classement. A neuf journées de la fin de saison régulière, l'ASM est dixième à neuf points de la sixième place occupée par le Stade Toulousain. Il faut également regarder derrière, car le club auvergnat ne compte que six points de retard sur l'avant-dernier, Perpignan, qu'il reçoit samedi.