Top 14 - Castres : Delaporte veut regoûter au XV de France

Après avoir goûté au XV de France, Baptiste Delaporte fera tout pour être à nouveau convoqué par Fabien Galthié lors des prochaines échéances des Bleus. « J'ai beaucoup travaillé pour devenir le joueur que je suis. J'ai eu la chance de jouer relativement tôt avec Castres, Christophe Urios me fait confiance sur ma première année. En plus le club remporte le Brennus la même saison. J'ai dû faire neuf-dix feuilles de match, c'est une belle expérience pour commencer même si je ne me considère pas vraiment champion. Après, on passe pas loin de se qualifier avec Christophe, puis il part à Bordeaux. Mauricio Reggiardo arrive et me nomme vice-capitaine avec Mathieu Babillot capitaine. J'ai commencé le rugby dans un petit club à côté de Castres, j'ai continué le rugby au Castres Olympique, je suis rentré au centre de formation à 17 ans. D'où la fierté d'avoir ce rôle à 22 ans », a expliqué le 3eme ligne au sujet de son parcours, lui qui a seulement 24 ans.

« J'étais déjà tellement fier d'être convoqué »

« Ma convocation pour le VI Nations ? Je l'ai vraiment pris comme une récompense. J'ai eu la chance de redécouvrir Marcoussis et de bosser avec un staff très compétent. J'ai beaucoup appris en jouant avec les titulaires. (...) C'était mon premier rassemblement, je suis arrivé en cours de tournoi en remplacement d'Alexandre Fischer. Je suis monté à Paris sans vraiment me poser de questions. J'étais déjà tellement fier d'être convoqué que je ne pouvais pas être déçu (de ne pas avoir fait une feuille de match). Je voulais juste tout donner quel que soit mon rôle, a par la suite reconnu Delaporte, lors d'une interview à Midi Olympique. (...) J'aimerais revenir en équipe de France de n'importe quelle manière. Ça passera forcément par de grosses performances en club et une bonne régularité en saison régulière. Les résultats de l'équipe aideront aussi. Si t'es bon sur le terrain, c'est grâce à tes coéquipiers. C'est important pour moi de viser quelque chose de haut pour continuer à entretenir la flamme et être motivé. »