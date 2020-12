Top 14 - Brive : Marcos Paulos arrive en joker médical

💥Le CA Brive est heureux d’annoncer l’arrivée du 2ème ligne international argentin Lucas Paulos (Jaguares).

Lucas Paulos s’engage comme joker médical de Peet Marais et rejoindra ses coéquipiers le 16 décembre.



¡Bienvenido Lucas 🇦🇷!



Plus d’informations https://t.co/s3fJRIIB0I pic.twitter.com/WCX7ICVwJj



— CABCLRUGBY (@CABCLRUGBY) December 6, 2020

Paulos a disputé le Rugby Championship

Le CA Brive enregistre une nouvelle signature. Après les récentes arrivées de Stan South et Dan Malafosse comme jokers internationaux, sans oublier Daniel Brennan venu en tant que joker médical, le club briviste a engagé ce dimanche Lucas Paulos (22 ans). Le deuxième ligne international argentin arrive en tant que joker médical de Peet Marais, absent pour une longue période après sa blessure au poignet contre Toulouse en octobre dernier. Le néo-Briviste évolue depuis 2019 du côté des Jaguares (Argentine) en Super Rugby., avant de rentrer en Argentine.. Le joueur d’1,99m et 123 kg a été titularisé samedi 28 novembre contre la Nouvelle-Zélande, numéro 5 sur le dos, puis a obtenu quelques minutes de jeu en sortie de banc ce samedi face à l’Australie. Il arrivera au club le 16 décembre. Dans des propos relayés par le site officiel du club, le manager Jérémy Davidson s’est réjoui de voir débarquer Lucas Paulos au club. « Lucas est un joueur de calibre international qui va apporter de la densité à notre deuxième ligne. Lucas parle déjà français après son séjour à Mont-de-Marsan. Il bénéficiera d’une intégration rapide après le Tri Nations avec les Pumas. » Le CA Brive est englué à la 12eme place du classement de Top 14 et aura besoin de l’apport de l’Argentin pour tenter de relever la tête, chose faite ce samedi avec une victoire à Agen (11eme journée, 15-6).