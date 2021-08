Top 14 - Bordeaux-Bègles : Cros retourne à l'infirmerie

40 matchs pour Cros avec l'UBB

Alors qu’il entrevoyait le bout du tunnel, Geoffrey Cros est contraint de retourner à l’infirmerie. Le 13 novembre dernier, lors de la victoire 30-29 contre Castres en Top 14, l’arrière de Bordeaux-Bègles s’était rompu les ligaments croisés antérieur et interne du genou droit, ce qui mettait ainsi fin à sa saison, et laissait en suspens la possibilité de pouvoir débuter la suivante.Cependant, la semaine dernière, il s’est de nouveau blessé au même genou à l’entraînement, heureusement de façon moins grave. Diagnostic : entorse du ligament interne et quatre à six semaines d’arrêt.L’international U20 garde le moral, comme il l’a confié à Sud Ouest : « J’ai accepté la blessure. À la base, c’était plus d’un an d’arrêt. J’étais à neuf mois, donc je ne perds qu’un mois et demi de plus. J’aurai encore de l’avance. »Sinon, cela pourrait être contre Lyon le 2 octobre ou Montpellier le week-end suivant. Arrivé à l’UBB en 2016 en provenance de Tarbes, l’arrière a disputé 40 matchs sous le maillot girondin : 29 en Top 14 (9 essais), 8 en Challenge Cup (7 essais) et 3 en Champions Cup (0 essai). Mais il va devoir encore patienter un peu pour jouer le 41eme.