Top 14 : Bonneval rejoint le Béarn

Après avoir passé huit ans au Stade Français (2009-2017) puis trois à Toulon (2017-2020), Hugo Bonneval va découvrir son troisième club de Top 14. Il s’agit de la Section Paloise, où il s’est engagé pour la saison prochaine. L’arrière international français de 29 ans (11 sélections entre 2014 et 2018) est la sixième recrue estivale de Pau, qui était douzième du Top 14 au moment où la saison a été arrêtée pour cause de pandémie de coronavirus. «C’est un grand plaisir de pouvoir accueillir un joueur de son niveau », s’est réjoui Frédéric Manca, co-manager de la Section Paloise. Hugo Bonneval, compagnon de la tenniswoman Tatiana Golovin, arrivera dans le Béarn le 20 juillet. Cette saison, le natif de Toulouse n’a joué que deux matchs sous le maillot du RC Toulon, lors de la première et de la troisième journée de Top 14, avant d’être victime d’une rupture du tendon de la cuisse.