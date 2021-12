Top 14 - Biarritz : Aliouat et Soury prolongent

Soury arrivé en tant que joker médical

Actuel lanterne rouge de Top 14, le promu Biarritz vit un retour difficile dans l’élite, avec seulement quatre victoires sur les treize premières journées. Mais le BO compte bien s’en sortir et voit sur le long terme. Il a d’ailleurs annoncé ce jeudi la prolongation de deux joueurs jusqu’en juin 2025. Il s’agit du deuxième ligne Johan Aliouat et du talonneur Bastien Soury. Johan Aliouat, qui fêtera ses 29 ans en janvier, est arrivé au BO en 2018, en provenance de Bordeaux-Bègles, après être passé par Montpellier (2013-15) et Carcassonne (2015-16)., en septembre, avant de se blesser gravement à l’épaule.Bastien Soury (26 ans), quant à lui, a débuté la saison à Toulon, son club formateur où il a entamé sa carrière professionnelle en 2015. Mais il a été engagé en tant que joker médical en octobre dernier, lorsque le BO s’est retrouvé en pénurie de talonneurs (Ruffenach, Peyresblanques, Da Ros blessés). Son intérim a visiblement convaincu ses dirigeants, qui ont décidé de lui faire poursuivre l’aventure pendant encore trois ans et demi. Depuis son arrivée au Pays basque,Dernier de la phase aller avec 18 points au compteur, Biarritz va entamer la phase retour dimanche par un déplacement qui s’annonce très compliqué, chez le leader Bordeaux-Bègles. Puis les Basques disputeront un match capital contre l’autre promu, Perpignan, actuel avant-dernier avec un seul point d’avance. Le premier non-relégable, Brive, compte quant à lui 21 points (avec un match en plus à jouer).