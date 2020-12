Top 14 - Bayonne : Bru prolonge jusqu'en 2025

🚨 Alerte Cadeau exceptionnel !

« Atteindre nos ambitions dans l'élite du rugby français »

Bonne nouvelle pour l'Aviron Bayonnais., comme l'a officialisé le club ce jeudi. Une prolongation liée à la construction d'un nouveau centre d'entraînement, doté notamment d'un terrain synthétique couvert, qui verra le jour en 2022, le club basque ayant décidé dans un premier temps de faire des travaux à Jean-Dauger, sur une tribune et avec une pelouse hybride, pour 2021. Ancien entraîneur des avants du XV de France jusqu'en novembre 2017, et le licenciement de Guy Novès, l'actuel manager de Bayonne avait alors rebondi en Pro D2 et avait permis au club de retrouver le Top 14 dès sa première saison. « Je suis heureux de prolonger mon aventure avec l'Aviron Bayonnais pour plusieurs saisons.J'espère être à la hauteur de cette tâche », a expliqué Bru, sur la page Facebook du club.Toujours sur les réseaux sociaux, Philippe Tayeb, le président du club, a évoqué la prolongation de l'ancien talonneur international. « Dans la continuité de notre projet, je suis heureux de vous annoncer la prolongation de Yannick Bru, notre manager, pour quatre ans.Nous allons tous travailler dur pour apporter le maximum de moyens à notre staff, nos joueurs, notre formation pour atteindre nos ambitions dans l'élite du rugby français », a pour sa part confié Tayeb. Actuellement 9eme en Top 14 avec 21 points après 11 journées, Bayonne et Bru auront encore fort à faire cette saison pour se maintenir et chercheront à enfoncer encore un peu plus Castres, le 27 décembre à Pierre-Fabre.