Top 14 - Bayonne : Béthune absent trois mois

Béthune a disputé trois matchs cette saison

Coup dur pour l'Aviron Bayonnais. Ce lundi, à travers un communiqué publié via son compte Twitter officiel, le club de rugby, actuel huitième du classement du championnat de France après un total de neuf journées de Top 14 déjà disputées, a annoncé l'absence de longue durée de Quentin Béthune. En effet,, soit pour les trois prochains mois environ. En cause, une blessure au niveau de ses vertèbres cervicales. Ce gros pépin physique l'a également contraint à devoir subir une opération chirurgicale. Cette dernière s'étant "déroulée avec succès", selon les propres termes de son club actuel.Quentin Béthune a débarqué lors de la toute dernière intersaison, et même plus précisément au début de l'été, en provenance du club du Stade Français. Club pour lequel il évoluait alors depuis l'année 2019, après avoir joué en faveur d'Agen, où il a d'ailleurs été formé.de championnat de France. "Bon courage et bon rétablissement Quentin !", a conclu l'Aviron Bayonnais, dans ce même communiqué. Pour un retour prévu seulement à partir du début de l'année 2023.