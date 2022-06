Top 14 (Barrages) : Vainqueur du Racing 92, Bordeaux-Bègles défiera Montpellier en demi-finales

Bordeaux-Bègles prend goût aux demi-finales du Top 14. Après avoir échoué l’an passé à Lille face à Toulouse, les joueurs de Christophe Urios ont pris rendez-vous avec Montpellier samedi prochain à Nice. Pour cela, l’UBB a dominé le Racing 92 dans un match en deux temps sur sa pelouse de Chaban-Delmas. L’entame de match a vu les deux équipes se défier sur le plan physique avant de devenir quelques minutes un affrontement entre buteurs. Alors que Maxime Lucu a très tôt ouvert le score en bonifiant un hors-jeu de la défense francilienne, Nolann Le Garrec lui a répondu deux minutes plus tard à l’issue d’une faute au sol de Kane Douglas. Deux buteurs qui ont ensuite perdu en précision, chacun d’entre-eux manquant l’occasion de redonner à leur formation l’avantage au tableau d’affichage avant la fin du premier quart d’heure. Alors que Ben Lam a cédé sa place à Federico Mori pendant quinze minutes en raison d’un saignement, c’est Santiago Cordero qui a fait se lever le public de Chaban-Delmas. Une pénalité jouée rapidement par Maxime Lucu n’a pas permis au rideau défensif du Racing 92 de se réorganiser.

Spring a redonné de l’espoir au Racing 92

Lancé par Yoram Moefana, l’ailier argentin a fait parler sa pointe de vitesse pour aplatir en coin le premier essai de la rencontre, dont la transformation n’a pas été réussie par son buteur. Menés au score, les Racingmen ont tenté de profiter de la moindre opportunité pour rattraper leur retard. Toutefois, la remontée de balle de Nolan Le Garrec avec Virimi Vakatawa et Juan Imhoff n’a pas été couronnée de succès, Matthieu Jalibert revenant in extremis pour récupérer puis dégager le ballon. Peu avant la demi-heure de jeu, l’UBB a perdu Jandre Marais, touché au genou gauche et remplacé par Louis Picamoles. Le Racing 92 a également dû faire un changement avec Hassane Kolingar qui a cédé sa place à Guram Gogichashvili à la demi-heure. Les efforts des joueurs de Laurent Travers ont fini par payer par Max Spring juste avant la pause. L’arrière, dans le viseur de Fabien Galthié pour la tournée estivale au Japon, a profité d’un changement de jeu de Ben Volavola pour trouver un espace et aplatir. Nolann Le Garrec a alors permis au Racing 92 de virer en tête à la pause d’un match parfois décousu entre deux équipes souvent maladroites. Au retour sur la pelouse, le buteur francilien a très vite ajouté trois points avant de voir sa formation vivre dix minutes d’enfer.

L’UBB a fait basculer le match en dix minutes

Tout d’abord, Ulupano Seuteni a profité d’une percée puis d’une passe après-contact de Yoram Moefana pour redonner l’avantage à l’UBB. Ensuite, Romain Buros a mis à profit un jeu au pied d’Ulupano Seuteni en sortie de mêlée et un rebond favorable pour mystifier Teddy Thomas et confirmer l’ascendant pris par les Girondins. A peine entré en jeu, Maxime Machenaud a alors réduit l’écart mais a surtout marqué les derniers points du Racing 92 dans cette rencontre. Dans la foulée, Cameron Woki s’est joint à la fête. Le troisième-ligne international est venu conclure une action d’école initiée par un jeu au pied pour lui-même de Matthieu Jalibert puis un décalage de Romain Buros pour éteindre totalement les Ciel-et-Blanc. Les 20 dernières minutes ont vu le Racing 92 tenter en vain de réduire l’écart mais c’est Ben Lam qui a conclu la rencontre sur un cinquième essai pour l’UBB. Au terme d’une longue séquence de possession, François Trinh-Duc a servi son ailier pour aplatir au pied des poteaux et alourdir la note. Bordeaux-Bègles a offert à son public une deuxième mi-temps d’exception pour s’imposer nettement (36-16) et valider son billet pour le dernier carré du Top 14, avec l’espoir de faire mieux que la saison passée.



TOP 14 / PHASE FINALE

Barrages

Samedi 11 juin 2022

Toulouse (4) - La Rochelle (5) : 33-28



Dimanche 12 juin 2022

Bordeaux-Bègles (3) - Racing 92 (6) : 36-16



Demi-finales (à l’Allianz Riviera de Nice)

Vendredi 17 juin 2022

21h05 : Castres (1) - Toulouse (4)



Samedi 18 jun 2022

21h05 : Montpellier (2) - Bordeaux-Bègles (3)