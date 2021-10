Top 14 : Babillot (Castres) et Ducat (Pau) seront absents plusieurs mois

Le diagnostic est tombé pour notre Capitaine Mathieu Babillot.

Mathieu Babillot et Guillaume Ducat ont décidément connu un week-end bien noir. Tous deux battus avec leurs équipes respectives lors de la 6eme journée de Top 14,Babillot est même déjà certain de ne pas rejouer avant 2022."Babs", son surnom au CO, va d'ailleurs devoir se faire opérer. L'intervention aura lieu en fin de semaine, nous a appris le club castrais ce lundi. Le joueur qui pourrait retrouver la saison prochaine en Gironde sous les couleurs de Bordeaux-Bègles son ancien entraîneur dans le Tarn Christophe Urios s'est blessé samedi dernier sur la pelouse de La Rochelle. Un match que le quintuple champion de France et actuel sixième du classement a perdu nettement face aux Maritimes (29-10).Dans le même temps, Pau, huitième, n'a pas pesé lourd (défaite 38-10) face à Toulouse chez les champions de France et d'Europe, auteurs d'un carton plein jusqu'à maintenant et logiques leaders intouchables. Ducat, grand malheureux de cette partie, s'est gravement blessé au genou gauche sur la toute première action de la rencontre.Le jeune international français de 25 ans (une sélection) va lui aussi devoir passer par la case opération. Il sera absent "plusieurs mois", a uniquement indiqué le club palois, qui sera néanmoins privé pour un long moment là aussi de celui qui était arrivé cet été en Béarn en provenance de Bayonne. Il y a des week-ends comme ça...