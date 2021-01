Top 14 â Bayonne : Ducat fidÃ¨le Ã  l'Aviron

C'était dans les tuyaux, c'est désormais officiel !

✍️ @guillaumeducat prolonge l'aventure à l'Aviron Bayonnais jusqu'en 2023! pic.twitter.com/BLT5XDYPcV

— Aviron Bayonnais (@avironrugbypro) January 19, 2021

Déjà une sélection chez les Bleus

Arrivé à Bayonne en 2015, Guillaume Ducat y sera resté au moins pendant huit ans. Le deuxième ligne de 24 ans a en effet prolongé son contrat avec l’Aviron pour une saison supplémentaire, soit jusqu’en juin 2023. Né et formé à Tarbes, Ducat (2,05m) a disputé son premier match sous le maillot ciel et blanc en mai 2016, à quelques jours de ses 20 ans. Puis il a débuté la saison suivante en Top 14 (5 matchs) avant de redescendre en Pro D2 entre 2017 et 2019.La saison passée a été raccourcie par la pandémie de coronavirus et il n’a donc pu jouer que neuf matchs, avant d’en disputer sept depuis la reprise en septembre dernier, tous comme titulaire. Cette saison 2020-21 sera à marquer d’une pierre blanche pour Guillaume Ducat, ancien international chez les jeunes,(défaite 22-19 après prolongation). Lors de cette rencontre, le sélectionneur Fabien Galthié ne pouvait pas compter sur ses titulaires habituels et avait fait confiance au Bayonnais, qu’il avait déjà appelé une première fois en février dernier pour préparer le match contre le pays de Galles, mais sans le faire jouer.