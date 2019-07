Stade Français: Stassen est mis à pied

Comme il fallait s'y attendre, Hendré Stassen (21 ans), le 3e ligne du Stade Français, dont la suspension provisoire par l'Agence Française de lutte contre le dopage (AFLD) a été maintenue suite à un contrôle positif à la testostérone le 19 mai dernier, fait l'objet dans un premier temps d'une mise à pied de la part du club de la capitale. Dans un communiqué, publié mardi soir, le huitième du dernier Top 14 prend acte du résultat de la contre-expertise réclamée par le Sud-Africain et qui a confirmé le résultat positif du premier échantillon.

"Compte tenu de la démarche et des actions engagées par l'AFLD, le Stade Français Paris a décidé de la mise à pied de son joueur à titre conservatoire et entamé une procédure disciplinaire à son encontre. La direction du club prendra les décisions qui s'imposeront à l'issue de la procédure et de ses conclusions." Stassen est également dans l'attente de sa convocation devant la commission des sanctions de l'AFLD ; il risque une suspension comprise en 2 et 4 ans.