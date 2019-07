Stade Français: Stassen contrôlé positif

Période très difficile pour Hendré Stassen. Après une agression sur un homme de 26 ans à la sortie d’une boîte de nuit de Pretoria la semaine dernière, le deuxième-ligne sud-africain du Stade Français est suspendu provisoirement par l’AFLD pour violation de la législation antidopage. L’infraction, dont la nature n’a pas été révélée, aurait eu lieu lors du match Stade Français–Montpellier du 19 mai dernier.

Le club parisien a réagi dans un communiqué: "Le Stade Français, sans préjuger de la suite de la procédure, et dans l'attente de plus amples investigations et de l'évolution de la procédure mise en oeuvre, a décidé de permettre à Hendré Stassen de prendre le temps d'organiser sa défense et de le dispenser d'activité", a-t-il déclaré, avant de conclure qu'il "coopérera avec toutes les instances concernées et tirera les conséquences des conclusions de la procédure".

Révélation de la saison à Paris, Stassen (2 m, 122 kg) risquait déjà le licenciement à cause de cette agression. Mais le Stade Français y avait renoncé après que le joueur se soit excusé auprès de sa victime alors qu’un accord à l’amiable devait être trouvé.