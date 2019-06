Stade Français: Sempéré décline l'ASM et dit stop

A 33 ans, Laurent Sempéré, alors qu'il était pressenti pour prolonger sa carrière du côté de Clermont, a annoncé sa décision de se retirer des terrains et d'officialiser sa retraite. Le talonneur du Stade Français, passé également par le Racing 92 (2006-2008), après avoir effectué ses débuts professionnels avec l'Usap en 2004, aura donc disputé le 25 mai dernier, à Jean-Bouin, face à Pau son 174e match en Top 14. Il explique dans Le Parisien les raisons de ce choix.

"Parce que je m’étais toujours dit que je ne voulais pas arrêter après une saison où j’aurais été complètement cramé et que cela aurait sauté aux yeux. Là, sur la fin, j’avais de plus en plus de mal à récupérer, reconnaît-il. J’avais peur de ne pas être suffisamment performant en faisant une saison de plus. Et puis, il était important de garder de l’énergie pour ma seconde vie. (...) Je ne veux pas forcer le destin. J’ai quand même deux plaques dans les cervicales. J’étais en sursis depuis pas mal de temps. Maintenant, il faut être sage. C’est une décision qui me correspond." Sempéré se montre reconnaissant de la confiance qu'était prête à lui accorder l'ASM : " Je remercie beaucoup Franck Azéma de s’être intéressé à moi. Mais je n’aurais pas pu leur donner ce qu’ils attendaient." Comme Dimitri Szarzewski, autre talonneur sur le départ, il avoue aussi ne plus vraiment se reconnaître dans le rugby actuel : "Pendant longtemps, le matin, je me levais pour aller jouer au rugby. Là, c’était pour aller travailler."