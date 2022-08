Stade Français Paris : Ward s'engage pour les deux prochaines saisons

Ward « impatient de commencer »

Le Stade Français Paris ne pouvait pas rester sans réaction. Alors que Waisea est allé renforcer Toulon après être arrivée à l’échéance de son contrat, le club de la Capitale a également perdu Ngani Laumape. L’ancien All Black a récemment pris la direction du Japon et des Kobelco Steelers à peine un an après avoir rejoint le Top 14. Face à ces deux départs de tout premier ordre, Gonzalo Quesada et l’état-major du Stade Français Paris se sont mis à la recherche d’un renfort au poste de trois-quarts centre et le résultat a été officialisé ce mercredi au travers d’un communiqué. En effet, le club parisien a officialisé la signature pour les deux prochaines saisons, soit jusqu’en juin 2024, du Sud-Africain Jeremy Ward. Le joueur de 26 ans, qui a passé l’essentiel de sa carrière sous les couleurs de Sharks, rejoindra ses nouveaux coéquipiers « dans les prochains jours » selon le club de la Capitale.Quelques minutes après l’annonce de son arrivée au Stade Français Paris, Jeremy Ward a confié être « impatient de commencer » dans un message publié sur son compte Twitter. Une arrivée initialement imprévue qui aurait été facilitée sur le plan économique par les conditions dans lesquelles Ngani Laumape a quitté le club de la Capitale. En effet, selon les informations du site spécialisé Rugbyrama, les dirigeants du Stade Français Paris ont conclu un accord avec le Néo-Zélandais leur assurant un dédommagement financier de la part de ce dernier avant d’accepter de le libérer des deux années de contrat restantes. Jeremy Ward sera ainsi associé à des joueurs comme Harry Glover, Théo Dachary, Alex Arrate ou encore Julien Delbouis pour former la paire de centre du club de la Capitale dans une ligne d’attaque qui pourra également compter sur des joueurs tels Kylan Hamdaoui à l’arrière ou encore Lester Etien sur les ailes.