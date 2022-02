Stade Français Paris : Waisea écarte tout changement de programme pour la saison prochaine

Il n’y aura pas de volte-face pour Waisea ! Arrivé au Stade Français Paris en 2012, le trois-quarts centre ou ailier a donné son accord aux dirigeants de Toulon pour rallier le club de la rade dès l’été prochain et pour plusieurs saisons. Or, ces dernières semaines, une rumeur tenace indiquait que le natif de Navua serait prêt à changer d’avis. Alors que le RCT est en difficulté sur le plan sportif, Waisea aurait été tenté de revenir sur sa parole pour continuer l’aventure avec le club de la Capitale. Toutefois, à la suite du très large succès du Stade Français Paris face à Biarritz ce samedi, le Fidjien est revenu sur sa situation. « Il y a eu beaucoup de paroles à mon sujet, ces derniers temps, a-t-il confié dans des propos recueillis par le magazine Midi Olympique. Mes coéquipiers à Paris veulent que je reste et m'en parlent même tous les jours. Vous savez, je suis très attaché au Stade Français. Ce club, ce sont quand même dix ans de ma vie… »

Waisea : « J’ai besoin d’un nouveau défi »

Malgré l’insistance de ses coéquipiers au sein de l’effectif parisien, qui sentent que Waisea est un élément-clé capable de changer le cours d’un match, le Fidjien assure que son avenir est d’ores-et-déjà ficelé. « Je ne peux pas changer ce qui a été fait. J'ai donné ma parole et je l’honorerai, a-t-il ajouté pour tranquilliser les dirigeants et les supporters toulonnais. A 31 ans, j'ai besoin d'un nouveau défi et, en ce sens, ce départ à Toulon sera une bonne chose. » Après onze saisons sous les couleurs parisiennes, marquées par un titre de champion de France en 2015 mais également un succès en Challenge Cup en 2017, Waisea est bien décidé à donner une toute autre direction à sa carrière au sein de l’effectif de Toulon. Un club qui connaîtra de grands changements, avec les départs d’Anthony Belleau, Louis Carbonel ou encore Eben Etzebeth mais également l’arrivée d’Ihaia West en attendant un potentiel retour de Léo Berdeu.