Stade Français Paris : Le Sud-Africain Smith débarque comme joker médical

Face à l'hécatombe au poste, le Stade Français Paris a enfin trouvé la solution. En quête d'un nouveau joueur au poste depuis la perte de Sami Mavinga jusqu'à la fin de la saison, le club de la Capitale a été contraint d'accélérer ses recherches avec la blessure d'un autre pilier gauche de l'effectif, en l'occurrence Quentin Béthune, qui ne rejouera plus non plus d'ici à la fin de l'exercice.Pilier gauche au même titre que Mavinga et Béthune,du second nommé. Smith, qui figurait en tête de liste des remplaçants ciblés par le club parisien, sur le dossier depuis un moment,Le nouvel homme fort du pack du Stade Français Paris n'a d'ailleurs connu que ce maillot (91 matchs, dont 52 en Super Rugby), au même titre qu'il a eu à ce jour uniquement la possibilité de s'exprimer en Super Rugby. Trois fois finaliste de l'épreuve, le tout trois années de suite, en 2016, 2017 et 2018, qu'il n'a en revanche jamais remportée,Le Sud-Africain rejoint une équipe parisienne qui occupe la huitième place du classement de Top 14 après son large succès du 6 mars dernier face à la lanterne rouge Agen (40-21).Les Parisiens affronteront ensuite le Racing à La Paris La Défense Arena dans le derby.