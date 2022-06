Stade Français Paris : Huit recrues officialisées, dont Morgan Parra

🆕✍️ 𝕄𝕆ℝ𝔾𝔸ℕ ℙ𝔸ℝℝ𝔸 🇫🇷

Plus de 70 sélections avec le XV de France et plus de 300 matchs avec Clermont ... 🤯 Bienvenue à Paris Morgan !#SFParis



— Stade Français Paris (@SFParisRugby) June 7, 2022

Le staff également retouché

C’est un secret de polichinelle qui a été levé ce mardi par le Stade Français Paris. Deux jours après avoir conclu sa saison 2021-2022 par une large défaite face à Brive, le club de la Capitale a d’ores-et-déjà lancé l’exercice 2022-2023 avec des annonces concernant le recrutement. Déjà mise en avant par Hans-Peter Wild en avril dernier dans un entretien accordé au quotidien L’Equipe, la signature de Morgan Parra est désormais officielle. Après treize saisons sous les couleurs de Clermont, le demi de mêlée international se lance un dernier défi à 33 ans en arrivant dans une équipe en pleine reconstruction. En effet, alors qu’Antoine Burban a décidé de mettre un terme à sa carrière et que Waisea va rejoindre Toulon, ce sont pas moins de huit joueurs qui vont venir renforcer l’effectif parisien pour la saison prochaine, dont certains noms avaient déjà été annoncés.Au poste de talonneur, le Stade Français Paris va pouvoir compter sur une paire totalement renouvelée. Alors que Biarritz avait déjà communiqué sur le départ de Lucas Peyresblanques vers le club de la Capitale, le Lyonnais Mickaël Ivaldi sera à ses côtés. Egalement en provenance du Pays Basque, Mathieu Hirigoyen sera bien Parisien la saison prochaine et le troisième-ligne retrouvera Giovanni Habel-Küffner, qui quitte la Section Paloise, mais également Julien Ory, qui a décidé de quitter Toulon, son club de toujours. A Aurillac cette saison, l’international Giorgi Tsukiridze va découvrir le Top 14. Pour ce qui est des ailes, l’ancien Montalbanais Stéphane Ahmed va renforcer le Stade Français Paris. A ces recrues s’ajoute le retour de l’arrière ou ailier australien Sione Tui, qui était prêté à Carcassonne. Le staff mené par Gonzalo Quesada subit également des changements avec l’arrivée comme entraîneur de la défense de Paul Gustard, passé par la sélection anglaise et qui quitte le Benetton Trévise. James Kent, quant à lui, passe des moins de 18 ans à l’équipe première pour s’occuper des « skills ».