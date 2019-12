Stade Français Paris : Des regrets pour le duo Arias-Sempéré

⏱ FIN DU MATCH | 2️⃣0️⃣-2️⃣0️⃣

Arias et Sempéré : « On a pu mesurer que cette équipe grandit »

Des regrets malgré tout au Stade Français Paris. Dominés en début de match, les Parisiens ont su retourner le sens de leur déplacement à Montpellier pour faire la course en tête l’essentiel de la rencontre. Il a fallu une indiscipline et le carton jaune pour Sekou Macalou pour que le MHR se relance. Sans trois échecs au pied de Nicolas Sanchez, sans doute que la lanterne rouge aurait mis fin à plus d’une décennie d’insuccès dans l’Hérault (20-20). A l’issue de la rencontre, Julien Arias et Laurent Sempéré n’ont pas caché leur déception face à ce résultat. « On est un peu déçu au vu de la physionomie du match. Avant le match, on aurait signé des deux mains pour prendre deux points ici. On a laissé neuf points au pied, se sont lamentés les remplaçants d’Heyneke Meyer à la tête du club parisien dans des propos recueillis par l’AFP. Dans la situation dans laquelle on est, après un point gagné à Brive, on vient de gagner à Pau, on remonte la pente petit à petit. »Mais ce match nul en terre montpelliéraine reste un bon résultat pour une équipe parisienne en grande difficulté depuis le début de la saison. Le jeu proposé par Gaël Fickou et compagnie a de quoi donner confiance au staff parisien. « On essaie de créer une équipe, un état d'esprit et un peu de jeu. Ce soir (samedi), nos joueurs ont été au rendez-vous, ont ajouté Julien Arias et Laurent Sempéré. On ne cherche pas de match déclic ou de séries, nous on cherche ce genre de match où on progresse et où on peut toucher du doigt que le travail qu'ils font au quotidien est récompensé. » Reste que, malgré ce résultat, le Stade Français Paris ne quitte pas la 14eme et dernière place du classement et ça reste la principale préoccupation des entraîneurs parisiens. « Aujourd'hui (samedi), on a pu mesurer que cette équipe grandit, ont-ils assuré. On ramène deux points mais on est toujours dernier, donc il n'y a pas de quoi pavoiser. » Une progression qui demandera confirmation dès le week-end prochain avec la réception du Stade Toulousain.