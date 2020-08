Stade Français Paris : Des mesures de lutte contre le coronavirus mises en place

📃 Communiqué officiel

« Suite aux tests Covid-19 réalisés ce lundi 10 aout, il ressort que la situation sanitaire du Stade Français Paris s’est dégradée malgré le respect des mesures sanitaires en vigueur et des consignes de l’ARS. » 👇#SFParis



Une semaine d’isolement pour joueurs et encadrement

La situation est sans doute plus grave que l’annonçait Thomas Lombard. Alors que le directeur général du Stade Français Paris avait vertement démenti l’information publiée par le magazine Midi Olympique faisant état d’un total de 17 joueurs du club de la Capitale touchés par le coronavirus. Dans la foulée, une nouvelle vague de tests PCR a été mise en place ce lundi et, selon un communiqué, les résultats ne sont pas bons. « Suite aux tests Covid-19 réalisés ce lundi 10 août, il ressort que la situation sanitaire du Stade Français Paris s’est dégradée malgré le respect des mesures sanitaires en vigueur et des consignes de l’ARS », annonce le club parisien dans ce communiqué où les mesures de confinement mises en place sont précisées.Le Stade Français Paris a pris la décision de suspendre avec effet immédiat l’ensemble des activités du groupe professionnel, notamment les entraînements ainsi que de mettre joueurs et personnel technique à l’isolement. « L’ensemble des joueurs et personnels sportifs sont désormais placés à l’isolement, à minima jusqu’au 17 août, et restent sous contrôle médical du club, annonce le club propriété d’Hans-Peter Wild. De nouveaux tests seront pratiqués lundi 17 aout. » Des mesures exceptionnelles qui traduisent une situation sanitaire compliquée au sein du club parisien avec ce qui ressemble à une large prolifération du coronavirus au sein des joueurs et du staff, qui revient d’un stage de préparation à Nice. A quatre semaines de la reprise du Top 14, avec un premier match à domicile face à Bordeaux-Bègles, le Stade Français Paris n’aura pas une préparation optimale.