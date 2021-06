Stade Français Paris : Blessure sérieuse à un genou pour Pablo Matera ?

Les Crusaders vont-ils pouvoir compter sur Pablo Matera la saison prochaine ? Alors qu’il est sous contrat avec le Stade Français Paris jusqu’au terme de la saison 2022-2023, le troisième-ligne argentin a obtenu de ses dirigeants de saisir l’opportunité d’aller évoluer pendant un an dans la franchise néo-zélandaise évoluant dans le Super Rugby. Or, à la 22eme minute du match de barrages opposant le club de la Capitale au Racing 92, ce vendredi à la Paris-La Défense Arena, et remporté par le club francilien, la donne a peut-être changé pour le capitaine de la sélection argentine. En effet, à la suite d’un contact, Pablo Matera s’est plaint d’un genou et a dû immédiatement quitter la pelouse francilienne pour céder sa place à son compatriote Marcos Kremer, tout en ayant des difficultés à sortir du terrain.

Les croisés touchés pour Matera ?

S’il est acquis que Pablo Matera est touché à un genou, le magazine Midi Olympique assure que le troisième-ligne argentin est sérieusement blessé avec des examens complémentaires d’ores-et-déjà prévus par le staff médical du Stade Français Paris pour ce lundi, dans la Capitale. L’objectif sera de déterminer si les ligaments croisés de ce genou sont touchés, ce qui pourrait imposer au capitaine des Pumas une absence de longue durée. Dans le cas de figure le moins favorable, Pablo Matera en serait quitte pour manquer la prochaine tournée estivale de la sélection argentine qui, faute de pouvoir recevoir sur son territoire en raison de la situation sanitaire, se déplacera en Roumanie le 3 juillet avant deux test-matchs à Cardiff face au pays de Galles les 10 et 17 juillet. Une blessure qui pourrait également retarder son arrivée en Nouvelle-Zélande, voire même annuler cette parenthèse voulue par le joueur de 27 ans.