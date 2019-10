Stade Français: Lombard nouveau n°1

Thomas Lombard, l'ancien international français, débarque au chevet du Stade Français. Selon le Midi Olympique, celui qui est devenu consultant depuis sa retraite sportive va être officiellement nommé directeur général du club francilien et prendre en charge les secteurs sportif et administratif. Lombard, 44 ans, a été directement désigné par Hans-Pieter Wild, le propriétaire du Stade Français, lanterne rouge en Top 14 avec 4 défaites en 5 matches depuis la reprise. L'ex-trois quarts aile a porté les couleurs du club entre 1997 et 2004 en tant que joueur.