Stade Français: Fitzpatrick, un joker au talonnage

Le Stade Français, à une semaine de la reprise du Top 14, qui promet aux Parisiens un périlleux déplacement du côté de Lyon, continue de peaufiner son recrutement avec l'annonce de l'arrivée dans la capitale d'un nouveau talonneur.

Joker Coupe du monde, l'Australien Damien Fitzpatrick (30 ans ; 1,83m, 106kg) a justement déjà évolué dans le championnat de France sous le maillot... du LOU (2013-2016) avec à la clé 2 titres de champion de France de Pro D2.

"On est très content de l’arrivée de Damien en tant que joker Coupe du Monde, s'est félicité sur le site du club l'entraîneur principal-adjoint Pieter de Villiers, satisfait de ce renfort, qui compte aussi pas moins de 65 matches joués dans le Super Rugby avec les Warathas NSW. C’est un joueur mature qui a déjà amené des choses sur les secteurs de la mêlée et de la touche et commence donc à vite s’intégrer dans l’équipe. Damien a déjà joué en France pour le LOU Rugby il y a quelques temps et nous apportera son expérience en ce début de saison."