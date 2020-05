Rugby : De nouvelles règles liées au coronavirus ?

Sport de contacts par excellence, le rugby est difficilement compatible avec une distance entre ses participants en ces temps où le coronavirus est toujours présent. Selon The Times, World Rugby réfléchit néanmoins à des règles temporaires pour limiter les contacts. L'organisme international a soumis un projet de nouvelles règles aux différentes fédérations qui auraient toute fois le choix de les appliquer ou non.

Pas d'annonce sur les plaquages

Sans surprise, la volonté est de réduire au maximum ou de supprimer les différentes phases de regroupement (mêlées, mauls, rucks...). Aucune annonce n'a en revanche été faite concernant les plaquages. Ces différentes règles modifieraient totalement les rencontres qui ne ressembleraient plus vraiment à du rugby à XV.