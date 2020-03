Racing : Lorenzetti salue son « ami » Devedjian

Les mots de Jacky Lorenzetti rendant hommage à Monsieur Devedjian

"Soutien indéfectible du Racing 92, son engagement total à mes côtés pour porter le projet ambitieux d’installer Paris La Défense Arena dans les Hauts De Seine aura été décisif."



— Racing 92 (@racing92) March 29, 2020

[EMBED url="https://video-streaming.orange.fr/actu-politique/coronavirus-patrick-devedjian-est-mort-du-virus-CNT000001oW17Z.html"][/EMBED]Jacky Lorenzetti, le président du Racing 92, a communiqué sur le site du club un message en la mémoire de Patrick Devedjian, qui dirigeait le conseil départemental des Hauts-de-Seine.« C'est avec une infinie tristesse que j'ai appris le décès de mon ami. Soutien indéfectible du Racing 92, son engagement total à mes côtés pour porter le projet ambitieux d'installer la Paris La Défense Arena dans les Hauts-de-Seine aura été décisif. »Ministre sous la présidence de Jacques Chirac (Libertés locales de 2002 à 2004, Industrie de 2004 à 2005) puis de Nicolas Sarkozy (Mise en œuvre du plan de relance de 2008 à 2010),. Lorenzetti conclut : « Elu visionnaire et respecté, le département qu'il incarnait et pour lequel il avait encore de grandes ambitions était sa grande fierté. Toujours à l'écoute, j'avais en face de moi un homme à la recherche de nouveaux défis à relever. Je pense à son épouse et à ses fils, à qui j'adresse mes pensées les plus affectueuses. »