Racing: Clap de fin pour Szarzewski

A deux jours du barrage de Top 14 entre le Racing 92 et La Rochelle, auquel il ne participera pas, Dimitri Szarzewski a annoncé mercredi qu’il mettait un terme à sa carrière. "Durant toutes ces années, je n’ai pas été épargné par les blessures. Et donc aujourd’hui, mon corps me dit stop", a déclaré en conférence de presse le talonneur (36 ans), qui porte les couleurs du club francilien depuis 2012.

Merci Dimitri...



C’est au cœur du combat, au cœur du jeu que l’on reconnaît un grand capitaine & un grand joueur… Que l’histoire soit écrite avec le XV de France ou en club, il a inscrit son nom en lettre d’or dans le grand livre du rugby mondial.



️ https://t.co/3UpjpuoFH1 pic.twitter.com/es4MDFWitV — Racing 92 (@racing92) May 29, 2019

"Le rugby, ça fait mal et l’accumulation des blessures me disent qu’il faut maintenant arrêter, a ajouté celui qui compte 83 sélections avec le XV de France. C’est avec un peu de précipitation que je mets fin à ma carrière sportive. J’avais l’opportunité de faire quelques mois supplémentaires en tant que joueur, mais le rugby me provoque des douleurs insupportables, donc il est temps d’arrêter."

Auparavant passé par Béziers (2002-2005) et le Stade Français (2005-2012), le natif de Narbonne ne quittera pas le monde de l’ovalie. Sa reconversion est effectivement déjà toute trouvée puisqu’il entraînera les espoirs du Racing. "Je viens de faire toute la saison avec les cadets et ça m’a rassuré aussi sur mon avenir, a-t-il affirmé. Je suis persuadé dorénavant de ce que je veux faire: entraîner."