Racing 92 : Vers deux ans de plus pour Teddy Thomas

L’arrivée de Gaël Fickou a décidément tout changé pour Teddy Thomas. Alors qu’il est arrivé au Racing 92 il y a sept ans, l’ailier international aux 27 sélections sous le maillot du XV de France n’entrait plus dans les plans de son club, lui dont le contrat arrive à échéance en juin prochain. Face à cette situation, l’ancien joueur de Biarritz avait d’ores-et-déjà noué des contacts avec des clubs tels Lyon ou Toulouse mais le recrutement d’un de ses amis par le club dirigé par Jacky Lorenzetti a été le facteur déclencheur de nouvelles discussions entre les Ciel-et-Blanc et l’entourage du joueur de 27 ans qui, selon les informations de RMC Sport et L’Equipe se sont avérées fructueuses alors que tout indiquait que les positions des deux parties étaient difficilement réconciliables il y a encore quelques semaines de cela. Mais le président du Racing 92 a confirmé un changement de cap très récent.

Lorenzetti : « Teddy Thomas a fait preuve d’humilité »

Récemment interrogé par le quotidien L’Equipe, Jacky Lorenzetti n’a pas caché que l’arrivée de Gaël Fickou a changé la donne. « L'arrivée de Gaël a été déterminante. On a l'impression qu'il peut être pour Teddy un facteur épanouissant. On pense qu'il peut tirer Teddy vers le haut, et vice-versa d'ailleurs. Teddy a fait preuve d'humilité dans cette histoire, a ainsi déclaré le patron du Racing 92. Ce n'était pas facile pour lui de revenir vers nous. Il nous a dit qu'il voulait vraiment rester avec nous, qu'il avait envie de jouer avec cette équipe, qu'il n'avait pas la volonté de partir. C'est tout ça qui nous a fait changer d’avis. » Un bouleversement qui va déboucher sur un contrat de deux ans liant le joueur et le club, selon RMC Sport. Mais le fait que Teddy Thomas reste ne sera pas sans conséquences pour l’effectif du Racing 92, avec un joueur des lignes arrières qui devrait quitter le club au terme de la saison avec l’Argentin Emiliano Boffelli, très discret depuis son arrivée en décembre dernier, qui est le plus susceptible de faire ses valises.