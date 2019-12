Racing 92 : Un remplaçant pour Nakarawa venu d'Australie ?

Laurent Travers est face à un dilemme. Avec une solution en moins en deuxième-ligne à la suite du licenciement de Leone Nakarawa, le staff du Racing 92 doit s’atteler à la tâche de trouver un remplaçant à l’imposant fidjien. Si une solution provisoire a été trouvée avec l’arrivée du Néo-Zélandais Johnny Dyer jusqu’au terme de la saison, le club ciel-et-blanc a identifié deux profils à même de combler le vide laissé par celui qui évolue désormais sous les couleurs des Glasgow Warriors. Ce sont les Australiens Luke Jones et Rob Simmons qui, selon une information dévoilée par le magazine Midi Olympique, qui sont observés par Laurent Travers et ses adjoints en vue de la saison prochaine.

Simmons aurait une longueur d’avance

Selon le magazine, la sphère dirigeante du club des Hauts-de-Seine auraient fait de Rob Simmons sa priorité en vue de renforcer leur deuxième ligne l’été prochain. A 30 ans, le joueur des Waratahs, passé par les Reds pendant l’essentiel de sa carrière, serait le plus à même de rejoindre le Racing 92 en raison d’une faible probabilité d’entrer dans les plans de Dave Rennie, nouvel entraîneur des Wallabies. Luke Jones, qui a déjà connu le Top 14 sous les couleurs de Bordeaux-Bègles, club qu’il a quitté en raison d’une mésentente avec l’entraîneur de l’époque Rory Teague, pourrait voir d’un mauvais œil un retour en France. En effet, l’actuel joueur des Melbourne Rebels, six sélections avec les Wallabies au compteur, n’aurait pas fait son deuil de participer à la Coupe du Monde 2023 et pourrait refuser de quitter l’Australie pour espérer convaincre le nouveau staff de la sélection australienne.