Racing 92 : Un contrat record au Japon pour Finn Russell ?

Le Racing 92 va-t-il pouvoir compter sur Finn Russell cette saison ? Le demi d’ouverture international écossais, arrivé dans les Hauts-de-Seine en 2018, pourrait faire ses valises dans les semaines à venir. En effet, malgré une récente prolongation de contrat avec le club dirigé par Jacky Lorenzetti, le natif de Bridge of Allan aurait entre ses mains une proposition venue tout droit du Japon. Selon le publication britannique The Rugby Paper, les Green Rockets Tokatsu seraient prêts à tout pour attirer Finn Russell afin de renforcer leur effectif. Ayant l’ambition de remporter sous trois ans le nouveau championnat national japonais, la Japan Rugby League One, qui va remplacer la Top League dès 2022, le club fondé en 1985 a d’ores-et-déjà nommé l’ancien sélectionneur des Wallabies Michael Cheika au poste de directeur du rugby et compte mettre les moyens financiers pour attirer des joueurs de classe mondiale.A cette fin, les Green Rockets Tokatsu seraient prêts à racheter le contrat liant Finn Russell au Racing 92 mais également proposer à l’international écossais un contrat défiant toute concurrence. En effet, selon les médias anglais, le club japonais serait prêt à faire du joueur aux 54 matchs sous le maillot du XV du Chardon le joueur le mieux payé au monde. Autrement dit, Finn Russell aurait sur la table un salaire annuel supérieur à 1,15 millions d’euros. C’est le salaire actuellement versé par Montpellier à Handre Pollard, demi d’ouverture champion du monde avec l’Afrique du Sud, mais également par Bristol à l’arrière néo-zélandais Charles Piutau. Si, du point de vue financier, le choix pourrait être relativement simple, ses conséquences sportives pourraient être importantes. En effet, avec un départ au Japon dès cet été, Finn Russell pourrait se mettre en difficulté vis-à-vis d’une sélection par Gregor Townsend en vue de la Coupe du Monde 2023 organisée en France. L’international écossais est sans doute à un tournant de sa carrière, avec un choix important à faire.