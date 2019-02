Racing 92: Signature imminente pour Trinh-Duc

Son départ de Toulon acquis, après bientôt 3 saisons sans relief, on avait annoncé François Trinh-Duc (32 ans, 66 sélections) comme un possible renfort du côté de Clermont ou de... Montpellier. Mais c'est finalement sous les couleurs du Racing 92 que l'ancien ouvreur du MHR devrait découvrir à compter de la saison prochaine son 3e club chez les professionnels. Selon Midi-Olympique, un accord de principe aurait été trouvé au cours de ce dernier week-end et Trinh-Duc s'apprêterait à parapher un contrat d'une durée de 2 ans (plus une saison en option). Pour ce qui ressemblerait donc à un dernier grand défi en club pour l'enfant du Pic Saint-Loup.